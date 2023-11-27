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Николай Андреев

27 ноября 2023 в 11:48









Пассажиры автобуса Таллинн - Санкт-Петербург рассказали, зачем ездят через границу

Через нарвский погранпункт проходит оживленное автобусное движение. Фото: Николай Андреев

«Вопрос серьезный, ведь Нарва и Ивангород – фактически один город», – говорит один из пассажиров автобуса, следующего из Таллинна в Петербург. Закрытие границы сулит ему сложности, а отказаться от поездок у него возможности нет.

На фоне предупреждений из Департамента полиции и погранохраны, что граница с Россией может закрыться в любой момент, автобусные рейсы между Таллинном и Санкт-Петербургом продолжаются, пока это возможно. Корреспондент ДВ проехал на международном автобусе от столицы до границы и побеседовал с пассажирами.

В первые выходные после закрытия финских погранпунктов на границе с Россией количество пассажиров автобусной фирмы Lux Express на линии Таллинн - Санкт-Петербург выросло в полтора раза. Во многом это связано с тем, что компании пришлось закрыть рейс Хельсинки - Санкт-Петербург. Очевидно, жители Финляндии поехали в Россию через Эстонию.

В менее крупной автобусной фирме Baltic Shuttle таких изменений не видно. Компания совершает на линии Таллинн - Санкт-Петербург три рейса в день в каждую сторону. Водитель на Таллиннском автобусном вокзале говорит, что какого-то заметного увеличения количества пассажиров не наблюдается.

На Таллиннском автобусном вокзале автобус Baltic Shuttle заполняется менее, чем на треть, никакого ажиотажа нет. Автобус объезжает большую аварию на выезде из Таллинна – погодные условия в этот день сложные – и разгоняется на шоссе. Следующая остановка только в Нарве.

Из России – навестить родителей

Житель Санкт-Петербурга Валерий приезжал в Таллинн навестить своих пожилых родителей. «Я родился, вырос, школу окончил в Таллинне», – рассказывает он.

Если границу в Нарве закроют, он будет искать другие маршруты, поскольку ездить к родителям ему все равно необходимо. Валерий не считает, что придется летать через Стамбул (его часто называют вариантом на крайний случай). По мнению Валерия, скорее всего, останутся открыты погранпункты на юге Эстонии:

«Все же переходы не закроют. Но надо дождаться, что будет с северным вариантом – из Мурманской области в Финляндию. Сейчас никаких прогнозов не может быть вообще. Что будет трудно – понятно, что именно будет – непонятно. По-моему, финны уже поняли, что будут трудности и “включили заднюю”. Здесь тоже вопрос серьезный, ведь Нарва и Ивангород – фактически один город».

Из Баварии через Эстонию

Екатерина Ханш вместе с сыном едет к своим родителям в Санкт-Петербург – из поселка под Нюрнбергом в Баварии. Отправляясь в дорогу, о закрытии погранпунктов в Финляндии она даже не знала.

«Еду, как всегда. Езжу так каждые три месяца и остаюсь там надолго. Этим маршрутом обычно и пользуюсь», – рассказывает она.

Екатерина везет сына Штефана к его бабушке и дедушке в Петербург. Фото: Николай Андреев

Маленький Штефан, а для своих просто Стёпа, много времени проводит у бабушки и дедушки в Петербурге, у него два родных языка.

Екатерина – гражданка России с видом на жительство в Германии. Ее супруг – немец, у двух детей тоже немецкое гражданство, но, рассказывает она, вид на жительство ей выдают только на год. Потом его приходится продлевать и, добавляет Екатерина, платить штраф за незнание немецкого на требуемом уровне.

Но так было и до введения различных европейских санкций против РФ. Никаких новых сложностей из-за международной обстановки на своем обычном маршруте в Петербург Екатерина не замечает:

«На мне это никак не отразилось. Когда мы сюда летели, кстати, впервые в жизни у меня вообще нигде не проверили паспорт – ни у меня, ни у ребенка! Мы ехали автобусом из Нюрнберга до Мюнхена, оттуда летели сюда. На стойке регистрации в Мюнхене я дала паспорт, его не стали смотреть, и вещи тоже не посмотрели. А раньше всегда требовали жидкости показывать. Удивительно!»

Екатерина рассказала, что летом она с обоими детьми поехала в Петербург на машине и осталась очень недовольна проверками российской таможни:

«Увидели, что я одна с детьми, сразу стали очень вежливы, но, тем не менее, это не помогло избежать огромной процедуры – бумаги, машину отправили на рентген… Короче говоря, граница заняла у нас десять часов».

Что, если границу в Нарве действительно закроют?

«Я с удовольствием останусь в Питере, – смеется Екатерина. – Только у меня второй ребенок сейчас в Германии. Но если серьезно – останется только летать через Турцию».

На въезде в Нарву Штефан спрашивает:

«А это уже Россия?»

Екатерина объясняет, что это Эстония, а Россия будет после границы.

В Нарве автобус Baltic Shuttle заезжает на вокзал, забирает еще двух пассажиров и направляется на погранпункт, где встает за автобусом Ecolines. В это же время на встречной полосе проходит проверку Baltic Shuttle, следующий из Петербурга в Таллинн. Досмотр автобусов на эстонском терминале не занимает много времени, и уже минут через десять на этих местах останавливаются два следующих автобуса – один Lux Express следует в Россию, другой такой же – в Эстонию.