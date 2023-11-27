    Эстонский производитель красок ушел из России

    Фото: Scanpix, Андрас Кралла

    Компания Eskaro AS избавилась от доли в российском предприятии. «Мы потеряли рынок России для эстонского завода», – говорил ранее член правления Eskaro Игорь Чумаков.

    О том, что Eskaro AS и шведская Eskaro Group AB 23 ноября вышли из состава учредителей ООО «Эскаро Кемикал АС», сообщает издание «Деловой Петербург». Новым собственником стала российская компания, которая тоже называется «Эскаро». Она появилась в сентябре 2023 года и принадлежит Александру Подсекину.
    Полтора года назад головная компания – датская Flugger, владеющая и эстонским производителем, и всей группой, заявила, что уходит с российского рынка. И в июле подтвердила «Деловым ведомостям», что все еще «пытается избавиться от российского и белорусского бизнеса».
    Однако по документам собственник не менялся. «Мы не планировали продолжать работать в России и хотели выйти, продав дочернее предприятие. Но мы целиком и полностью зависим от решения нашей материнской компании», – говорил ранее «Деловым ведомостям» член правления Eskaro Игорь Чумаков.
    У Eskaro в России было два завода по производству строительной краски. До начала полномасштабной войны России против Украины они были прибыльными, рассказывал Чумаков.
    Но затем появилось множество проблем.

    Мы потеряли рынок России для эстонского завода. Поставки остановлены, и мы ищем новые рынки, что в сегодняшних условиях очень затруднительно.

    Игорь Чумаков
    член правления Eskaro
    «И особенно для нас был очень важен рынок Украины, где мы имели очень большие объемы продаж до войны. Были одним из лидеров рынка. Но продажи упали в 5 раз по сравнению с довоенным уровнем», – говорил он.
    Eskaro готовится «оказать посильную помощь в восстановлении» Украины, а пока всеми силами поддерживает дочернее предприятие: завод Eskaro в Одессе. «И персонал, в Украине у нас работают 350 сотрудников», – говорит Чумаков.

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