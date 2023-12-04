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dv.ee

4 декабря 2023 в 7:35









Проезд в поездах Elron в 2024 году подорожает

Билет на проезд из первой зоны в четвертую или из второй в пятую подорожает с 3,7 до 4,1 евро. Фото: Andres Haabu

Государственное железнодорожное предприятие Elron получило право повысить с 2024 года цены на билеты в среднем на 10-12%.

Билет, который действует на выбор в одной из пяти зон, подорожает с нынешних 1,6 евро до 1,8 евро, передает rus.err.ee.

Включающий в себя проезд в двух соседних зонах билет подорожает с 2,3 до 2,5 евро. Проезд из первой зоны в третью, из второй – в четвертую, из третьей – в пятую обойдется в 3,3 евро вместо нынешних 3 евро.

Повышение цен обосновывается подорожанием топлива, а также увеличением платы за использование железнодорожной инфраструктуры и затрат на оплату труда работников.