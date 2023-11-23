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dv.ee

23 ноября 2023 в 15:19









Бюджет Таллинна в сфере транспорта: постоянные ночные автобусы и рост зарплат водителей

Вскоре в Таллинн прибудут новые трамваи. Фото иллюстративное. Фото: Merilyn Räbbin

В проекте бюджета Таллинна на 2024 год в фокусе сферы транспорта обновление подвижного состава, развитие и модернизация маршрутной сети, а также повышение экологичности общественного транспорта. Для таллиннцев сохранится право на бесплатный проезд, а ночные автобусы будут курсировать на постоянной основе. Также в новом году на 15% возрастет зарплата водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Таллиннцы в скором времени смогут пользоваться 23 новыми трамваями, первые 12 поступят в мае будущего года. Эти трамваи выйдут на маршруты осенью. Оставшиеся 11 трамваев поступят в 2025 году. Также будет обновляться автопарк автобусов: в июле следующего года в Таллинн поступит 15 новых электрических автобусов, также будет построена необходимая для их зарядки инфраструктура. На обновление подвижного состава в следующем году в бюджете запланировано более 34 миллионов евро», – сказал вице-мэр Владимир Свет.