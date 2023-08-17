Эпицентр

Николай Андреев

17 августа 2023 в 9:11









Медленное транспортное сообщение с Таллинном сдерживает развитие Нарвы

Из Нарвы вечером на автобусе: возможностей уехать в Петербург намного больше, чем в Тарту. Фото: Николай Андреев

Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.

Руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов рассказал, что два промышленных предприятия, которые изначально планировалось построить в Нарве, из-за транспортных проблем в итоге были построены в Таллинне.

Организаторам вечерних культурных мероприятий также стоит иметь ввиду, что их посетители могут покинуть Нарву в тот же день только на своей машине.

На полпути от Парижа до Нарвы

Компания Lemoine Estonia OÜ существует с 2014 года, она владеет фабрикой в Харьюмаа. По словам Вадима Орлова, инициатором создания фирмы был известный украинский бизнесмен, собственник компании «Биосфера» Андрей Здесенко.

Здесенко входит в топ-100 богатейших людей Украины, его «Биосфера» выпускает товары для дома и предметы гигиены, экспортируя их во многие страны мира.

В Эстонии вместе с французским партнером он собирался строить завод по производству нетканых материалов. Эти материалы используются для производства салфеток, одноразовых комбинезонов и других предметов разового пользования.

«Они к нам приехали, посмотрели, им всё очень понравилось в Нарве. Но Андрей сказал, что еще привезет своего французского партнера Пьера, собственника торговой марки Lemoine. Он прилетел из Парижа, я встретил его в Таллиннском аэропорту, привез в Нарву, потом отвез обратно. Пьер сказал, что всё здорово, но добираться три часа из Парижа, а потом два с половиной часа из Таллинна до будущего завода — это слишком далеко», — рассказывает Орлов.

В итоге завод Lemoine Estonia появился под Таллинном. Сейчас на нём работает 51 человек.

Позже похожая история, по словам Орлова, произошла с турецкой компанией, которая также производит нетканые материалы. Ее представители тоже осмотрели промпарк в Нарве, но решили строить производство в Таллинне.

Съездить в Нарву на вечер — только на машине

Туристические поездки в Нарву без ночевки или поездки на вечерние культурные события на общественном транспорте затруднительны. Последние автобусы и поезда уезжают из города раньше, чем обычно заканчиваются культурные мероприятия. Поздно вечером из Нарвы в Таллинн и Тарту на общественном транспорте вообще не уехать.

Продюсер нарвского театрального центра Vaba Lava Серафима Колодкина рассказала, что для зрителей из Ида-Вирумаа центр сам организует транспорт в Нарву и обратно. А зрители из столицы могут выбирать — либо приезжать на своих машинах, либо ночевать в отелях.

Из Нарвы в Таллинн ходит 20 автобусов в сутки, но последний автобус отправляется в 19:30, в Тарту — в 16:30 и всего 6 рейсов в сутки.

Для сравнения: в Санкт-Петербург даже в нынешней обстановке — 11 рейсов в сутки из Нарвы (плюс 6 рейсов от границы с российской стороны), последние рейсы из Нарвы — в 18:30 и в 0:25.

Железнодорожная компания Elron предлагает 5 рейсов в сутки из Нарвы в Таллинн, последний рейс — в 19:20. В этом году расписание стало более плотным — ранее было четыре поезда в сутки, а до этого — только три. Самый быстрый едет 2 часа 17 минут.

А вот ехать на поезде из Нарвы в Тарту — плохая идея, дорога займет 3-5 часов с пересадкой в Тапа.

Первый утренний поезд из Нарвы идет 2 часа 40 минут и прибывает в Таллинн в 9:40, поэтому нарвитяне, работающие в Таллинне, не могут каждый день ездить на работу из дома на поезде.

Поезд плюс самолет

Руководитель нарвского промпарка Вадим Орлов считает, что время в пути от Таллинна до Нарвы можно и нужно сократить:

«Во-первых, поезд между Таллинном и Нарвой должен идти не больше, чем час сорок. Ускорить движение реально. Насколько я понимаю — но в этом вопросе нужно детально разбираться — некоторые участки пути нужно отремонтировать, и тогда даже оранжевые дизельные "морковки" смогут идти быстрее. Или купить более скоростные поезда, которые добирались бы за час сорок или даже меньше. Тогда специалисты могли бы приезжать на день и решать какие-то вопросы.

Второе — это, конечно, авиационное сообщение, чтобы собственники и топ-менеджеры могли прилетать в Нарву напрямую, не через хабы».

Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа, которое управляет промпарками региона, создает под Нарвой аэродром для этого.

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Ранее строительство аэродрома под Нарвой называли необходимым условием для строительства большого завода компании Aquaphor. Но когда выяснилось, что из-за близости к границе аэропорт сможет принимать только совсем небольшие самолеты, руководитель международного холдинга Aquaphor Джозеф Шмидт сказал ДВ , что решением проблемы была бы закупка Эстонией современных скоростных поездов с максимальной скоростью 240-250 км/ч.

В то же время, Орлов считает, что скоростной поезд и самолет не подтолкнут нарвитян, которые работают в Таллинне, вернуться жить домой и каждый день ездить на работу в столицу. Но не ежедневные поездки, если они станут гораздо быстрее, скажутся на Нарве.

«Весь мировой опыт показывает, что ускорение сообщения между центром и пригородами в большей степени развивает пригороды, а не центр. Потому что люди начинают ценить, что жить можно в спокойном городе, а работать или проводить время — в большом», — добавляет Орлов.

Поезда станут быстрее

Руководитель по коммуникации железнодорожной компании Eesti Liinirongid (Elron) Кристо Мяэ сообщил, что улучшение железнодорожного сообщения упирается, прежде всего, в недостаток поездов у Elron, а также в состояние инфраструктуры, которая принадлежит Eesti Raudtee.

Сейчас у Elron есть 20 дизельных поездов, которые помимо Нарвы должны обслуживать направления на Вильянди, Тарту и Валга, а также какое-то время тратится на техобслуживание, пояснил Мяэ.

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«Ситуация изменится, когда Эстонские железные дороги дойдут до электрификации железнодорожной линии Таллинн-Тарту, и мы сможем начать пользоваться новыми электропоездами, которые прибудут в Эстонию в 2024-2027 годах. Это высвободит ресурс парка поездов (дизельных — прим. ред.) для добавления дополнительных отправлений и в нарвском направлении. Завершение электрификации и вывод на линию дополнительных поездов, безусловно, добавит возможностей для более качественных пересадок в Тапа, что также сделает сообщение Тарту-Нарва лучше и быстрее, чем раньше».

Кристо Мяэ добавил, что на линии Таллинн-Нарва планируется увеличить количество рейсов в обе стороны до семи в 2025 году и до восьми в 2027 году.

По его словам, скорость движения увеличится, поскольку Eesti Raudtee активно модернизирует железнодорожную инфраструктуру по всей Эстонии. Время в пути между Нарвой и Таллинном на экспрессе планируется таким:

• сейчас — 2 ч 17 мин

• к 2025 году — 2 ч 5 мин

• к 2027 году — 1 ч 55 мин.

«Но очень многое зависит от того, насколько быстро Eesti Raudtee сможет модернизировать инфраструктуру, — добавил руководитель по коммуникации Elron. — Нарва — очень важное и перспективное направление для Elron».

Люди не хотят приезжать поздно

Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос сообщил, что поздних рейсов из Нарвы в Таллинн не было и в прошлом.

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«Традиционно время отправления последних автобусов из небольших городов в Таллинн осталось 19:00 вечера, так как спрос на более поздние автобусы уже невелик. Этим летом мы решили провести небольшой эксперимент и поедем из Хаапсалу и Пярну в Таллинн летом в 20:00, но статистика пока показывает, что самые популярные рейсы отправляются на несколько часов раньше, — сказал Роос.

«Исходя из нашего многолетнего опыта, мы можем сказать, что важно не только время отправления, но и время прибытия автобуса. Практика показывает, что предпочтение отдается вечерним рейсам, которые прибывают в Таллинн до 22:00», — добавил он.

Что касается линии Нарва — Тарту, то Ингмар Роос рассказал, что здесь пассажиры действительно просили вечерний автобус, особенно по воскресеньям. Но просто запустить дополнительный автобус нельзя, потому что существует государственное регулирование перевозок.

«Для того, чтобы иметь возможность подать заявку на получение соответствующих разрешений на маршрут, нам еще нужно найти решения, как вписать его в нашу маршрутную сеть — найти подходящий выезд в обратном направлении и более широко спланировать логистику. На данный момент, к сожалению, подходящего решения не найдено, но работа продолжается», — сообщил Роос.

Скоростное шоссе безопаснее, но не намного быстрее

Скоростное трехполосное или четырехполосное шоссе между Таллинном и Йыхви обещали многие правительства Эстонии. Сейчас шоссе от Таллинна в сторону Нарвы — четырехполосное почти до Раквере. От Раквере до Нарвы — четырехполосный лишь небольшой участок около Кохтла-Ярве.

От Нарвы до Силламяэ скоростное шоссе с необходимыми развязками даже существует в виде эскизного проекта Транспортного департамента. Но сроки строительства остаются туманными.

Впрочем, если провести небольшой эксперимент с Google Maps, выяснится, что даже полностью скоростное шоссе не даст большой прибавки к скорости. От центра Нарвы до окраины Таллинна — ровно 200 км по шоссе. Точка ровно на полпути — у деревни Сями под Раквере. Дорога от Нарвы до этой точки занимает 1 ч 14 мин, а от неё до Таллинна — 1 час ровно. То есть, появление скоростных участков там, где их еще нет, даст выигрыш по времени всего около 14 минут. Хотя, конечно, более прямое шоссе, на котором встречные потоки разделены, значительно увеличит безопасность и удобство поездок.