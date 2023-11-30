    Экономисты: кластерный кризис в стране продолжается, ждать скорых улучшений не стоит

    Объемы промышленного производства упали на 20% по сравнению с пиковыми показателями последних лет, зарубежные рынки слабы, конкурентоспособность снижается, а прогноз, основанный на госбюджете, больше не актуален. Кластерный кризис продолжается полным ходом, констатируют аналитики, по словам которых ждать скорых улучшений в экономике не стоит.

    По уточненным данным, ВВП Эстонии в третьем квартале снизился в годовом сравнении на 3,9%.Фото: Лийз Трейманн
    Экономика Эстонии переживает далеко не лучшие времена, но в целом, если сравнивать с предыдущими кризисами, ситуация сегодня не настолько плоха, отмечает глава Центрального союза работодателей Арто Аас.

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