Экономисты: кластерный кризис в стране продолжается, ждать скорых улучшений не стоит

Объемы промышленного производства упали на 20% по сравнению с пиковыми показателями последних лет, зарубежные рынки слабы, конкурентоспособность снижается, а прогноз, основанный на госбюджете, больше не актуален. Кластерный кризис продолжается полным ходом, констатируют аналитики, по словам которых ждать скорых улучшений в экономике не стоит.

По уточненным данным, ВВП Эстонии в третьем квартале снизился в годовом сравнении на 3,9%. Фото: Лийз Трейманн

Экономика Эстонии переживает далеко не лучшие времена, но в целом, если сравнивать с предыдущими кризисами, ситуация сегодня не настолько плоха, отмечает глава Центрального союза работодателей Арто Аас.