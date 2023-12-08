    Объемы производства финской промышленности падают девятый месяц подряд

    Бумажная фабрика в Лаппенрантаа. Фото иллюстративное. Фото: Jussi Rosendahl, Reuters/Scanpix

    Объем новых заказов финской промышленности в октябре был на 15,6 процента ниже, чем год назад. Об этом сообщило Статистическое управление Финляндии.

    За первые десять месяцев года объем новых заказов был на 11,4 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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