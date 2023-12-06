Финляндия готовится открыть погранпереходы на границе с Россией
Погранпункт на границе России и Финляндии. Фото иллюстративное. Фото: LAURI HEINO
Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что МАПП на восточной границе будут открыты 14 декабря. Об этом Yle рассказал заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.
«На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», – заявил Ахтиайнен.
По его словам, пограничники, однако, сразу не уберут все ограждения, так как в какой-то момент МАПП снова придется закрыть.
«Мы должны увидеть, продолжится ли это [поток просителей убежища], если границы откроются», – отметил заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.
При этом Ахтиайнен заявил, что Пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе.
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