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dv.ee

6 декабря 2023 в 14:00









Финляндия готовится открыть погранпереходы на границе с Россией

Погранпункт на границе России и Финляндии. Фото иллюстративное. Фото: LAURI HEINO

Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что МАПП на восточной границе будут открыты 14 декабря. Об этом Yle рассказал заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

«На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», – заявил Ахтиайнен.

По его словам, пограничники, однако, сразу не уберут все ограждения, так как в какой-то момент МАПП снова придется закрыть.

«Мы должны увидеть, продолжится ли это [поток просителей убежища], если границы откроются», – отметил заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

При этом Ахтиайнен заявил, что Пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе.