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Николай Андреев

8 декабря 2023 в 11:20









Условия слишком ограничивали бизнес: получить деньги станет легче

Получить субсидии до сих пор мало кому удавалось, министр упростил требования. Фото: Liis Treimann

Распределение средств из Фонда справедливого перехода должно упроститься и ускориться через несколько дней.

Субсидии смогут получать туристические предприятия – ранее они не имели на это права. Снижаются требования к зарплате работников компаний, подающих заявку в фонд, а также ограничения, связанные с недвижимостью, где будет работать предприятие.

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало подписал соответствующие поправки к своему постановлению об условиях подачи заявок на субсидии из Фонда справедливого перехода.

Изменения касаются трех мер поддержки из этого фонда: поддержки крупной промышленности Ида-Вирумаа, поддержки малых и средних предприятий, а также поддержки наукоемкой деятельности в уезде.

«Желание правительства и Европейского Союза состоит в том, чтобы с помощью Фонда справедливого перехода направить как можно больше денег на преобразование экономики Ида-Вирумаа и улучшение окружающей среды. Однако в случае некоторых мер опыт показывает, что условия субсидий оказались слишком ограничительными. Поэтому мы решили смягчить эти условия, чтобы деньги нашли хорошее и целенаправленное применение, а не остались бесполезными», – сообщил Тийт Рийсало в пресс-релизе Министерства экономики и коммуникаций.

По словам координатора справедливого перехода Ида-Вирумаа Ивана Сергеева, официально поправки вступят в силу на следующей неделе, но поскольку постановление уже подписано, EAS уже начал консультировать предпринимателей согласно обновленным правилам.

По сообщению министерства, субсидию теперь можно будет использовать для внедрения климатически нейтральных энергетических решений, то есть предприятия смогут на полученные средства строить солнечные и ветропарки для собственного электроснабжения.

Также деньги проекта можно будет использовать для покупки незастроенных участков и для строительной деятельности, что, как считают в министерстве, особенно важно для малых и средних компаний. Поддерживается как строительство нового здания, так и реконструкция существующего. Также теперь возможно, с некоторыми ограничениями, получить поддержку на подготовительные мероприятия: на оценку устойчивости к изменению климата, на консультирование, проведение исследований рентабельности и сравнение технологий, а также на проектирование.

Чтобы ускорить введение евроденег, заявителю теперь разрешено запрашивать поддержку нескольких проектов одновременно.

«Важно, чтобы деньги дошли до экономики Ида-Вирумаа, поэтому действовавший до сих пор лимит одного проекта был слишком ограничительным», – считает министр Тийт Рийсало.

По сообщению Министерства экономики и коммуникаций, для проектов общим объемом до 55 миллионов евро максимальная сумма поддержки будет увеличена с 10 миллионов до 13 миллионов евро. Также смягчается требование платить среднюю по отрасли зарплату или выше для рабочих мест, создаваемых с помощью Фонда справедливого перехода.

Изменяются ограничения на сферы деятельности, в которых предприятия не могут ходатайствовать о помощи.

«Например, если раньше условия финансирования исключали туристический сектор из числа претендентов, то этого ограничения больше не существует», – добавил Рийсало.

Министерство рассчитывает, что эти изменения позволят сделать выплату субсидий более быстрой и гибкой.