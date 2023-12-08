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dv.ee

8 декабря 2023 в 7:39









В октябре Эстонию посетило меньше как зарубежных, так и местных туристов

Из зарубежных туристов 73% отметили целью своей поездки отдых, 20% – работу. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla/Äripäev

По данным Департамента статистики, в октябре 2023 года в предприятиях по размещению остановилось более 251 000 туристов, что на 7% меньше, чем в том же месяце годом ранее, и на 8% меньше, чем в сентябре этого года. В сравнении с предыдущим годом в предприятиях по размещению было меньше как зарубежных, так и местных туристов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в октябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 124 000 зарубежных туристов. «По сравнению с октябрем прошлого года в предприятиях по размещению остановилось на 5% меньше зарубежных туристов, что более чем на четверть (28%) меньше, чем в октябре докризисного 2019 года», – добавила Лаурмаа. В предприятиях по размещению остановилось 127 000 местных туристов, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года, однако на 9% больше, чем в докризисный 2019 год.