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dv.ee

8 декабря 2023 в 9:30









В рамках трудовых споров проживающим в Эстонии украинцам присудили более 300 тысяч евро

Приехавшие в Эстонию украинцы часто сталкиваются с выплатой зарплаты в конвертах. Фото: Shutterstock

В этом году из 146 заявлений по трудовым спорам, поступивших в Инспекцию труда от работников украинского происхождения, решения были вынесены по 126 трудовым спорам, по которым в пользу украинцев были присуждены 320 926 евро, или 61% требуемых сумм.

«По сравнению с прошлым годом число трудовых споров, связанных с украинцами, удвоилось. Если в 2022 году всего было 1868 трудовых споров, и в 70 случаях одной из сторон был украинский военный беженец, то в этом году поступило уже 146 трудовых споров, связанных с украинцами, – пояснила генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп. – В основном упомянутые трудовые споры были связаны с неполученной заработной платой или другими денежными требованиями и возмещениями».