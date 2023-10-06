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dv.ee

6 октября 2023 в 6:51









Из-за зарплат в конверте государство в прошлом году недополучило почти 100 млн евро

Налоговые убытки в строительном секторе, по расчетам НТД, составляют более 20 миллионов евро ежегодно. Фото: Shutterstock

Исследование по теме теневой экономики, которое было заказано Налогово-таможенным департаментом (НТД) и проведено Turu-Uuringute AS, выявило, что более 23% населения знает кого-то, кто получает заработную плату в конверте, а 5% и сами ее получают. Показатели в 2021 были 24% и 4% соответственно.

Предполагаемый налоговый убыток от выплат заработных плат в конвертах в 2022 составил 99,8 млн евро (из которых 52 млн евро – это социальный налог и 45 млн евро – подоходный налог).