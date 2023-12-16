МВД хочет усилить контроль над трудовыми мигрантами из третьих стран
В правительстве разрабатывают планы об ужесточении контроля над приезжающими в Эстонию на работу иностранцами.
Правительство обсуждает план начать гораздо тщательнее, чем раньше, проверять приезжающих на работу в Эстонию людей, не являющихся гражданами Европейского союза, из-за угрозы терроризма и в связи с вопросами безопасности. До сих пор полиция проводила лишь выборочные проверки, пишет
ERR.
В будущем у желающих приехать в Эстонию иностранцев могут начать спрашивать данные из регистра о наказаниях, выписки банковских счетов, а также проверять их аккаунты в социальных сетях.
Министерство внутренних дел уже завершило работу над некоторыми поправками (например, планируется запретить мигрантам оставлять детей на домашнем обучении, а также носить религиозные головные уборы в школе)
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