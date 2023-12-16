    МВД хочет усилить контроль над трудовыми мигрантами из третьих стран

    Фото: Рауль Меэ

    В правительстве разрабатывают планы об ужесточении контроля над приезжающими в Эстонию на работу иностранцами.

    Правительство обсуждает план начать гораздо тщательнее, чем раньше, проверять приезжающих на работу в Эстонию людей, не являющихся гражданами Европейского союза, из-за угрозы терроризма и в связи с вопросами безопасности. До сих пор полиция проводила лишь выборочные проверки, пишет ERR.
    В будущем у желающих приехать в Эстонию иностранцев могут начать спрашивать данные из регистра о наказаниях, выписки банковских счетов, а также проверять их аккаунты в социальных сетях.
    Министерство внутренних дел уже завершило работу над некоторыми поправками (например, планируется запретить мигрантам оставлять детей на домашнем обучении, а также носить религиозные головные уборы в школе)

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
МВД хочет усилить контроль над трудовыми мигрантами из третьих стран
Банк России поднял ключевую ставку до 16%
Вкус биржи: ответ на вопрос Вселенной - 42. Вот и биткойн стоит 42 тысячи
Эпицентр
Зеркало экономики покрылось трещинами: причин для радости нет
Заказы на упаковку отражают состояние экономики Эстонии, считают предприниматели в сфере печати и упаковки, чей оборот снизился параллельно обрабатывающей промышленности.
Заказы на упаковку отражают состояние экономики Эстонии, считают предприниматели в сфере печати и упаковки, чей оборот снизился параллельно обрабатывающей промышленности.
Все большие материалы
Инвестор
Оборот по акциям Infortar оказался рекордным за год
Сегодня состоялся дебют акций Infortar на Таллиннской бирже. Оборот по торгам этими бумагами превысил миллион евро, что стало самым высоким значением за 2023 год.
Сегодня состоялся дебют акций Infortar на Таллиннской бирже. Оборот по торгам этими бумагами превысил миллион евро, что стало самым высоким значением за 2023 год.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ответ на вопрос Вселенной - 42. Вот и биткойн стоит 42 тысячи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эксперт: в следующем году доступность жилья улучшится
На рынке недвижимости продолжаются спокойные времена. С весны количество сделок остается примерно одинаковым. Повышение процентных ставок снизило привлекательность инвестиций в недвижимость и заставило домохозяйства тщательно обдумывать свои решения о покупке, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
На рынке недвижимости продолжаются спокойные времена. С весны количество сделок остается примерно одинаковым. Повышение процентных ставок снизило привлекательность инвестиций в недвижимость и заставило домохозяйства тщательно обдумывать свои решения о покупке, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Все мнения
Интервью
Все работы хороши? Что происходит на рынке труда, и как сотруднику планировать будущее
Число официально зарегистрированных безработных в Эстонии перевалило за 50 000, но работодатели все равно сетуют на нехватку кадров и даже предлагают увеличить квоты на сотрудников из-за рубежа. О тенденциях и парадоксах рынка труда и системы образования рассказываем в свежем выпуске подкаста «Куры не клюют».
Число официально зарегистрированных безработных в Эстонии перевалило за 50 000, но работодатели все равно сетуют на нехватку кадров и даже предлагают увеличить квоты на сотрудников из-за рубежа. О тенденциях и парадоксах рынка труда и системы образования рассказываем в свежем выпуске подкаста «Куры не клюют».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект