    Сотрудница завода, сократившего 20 человек: мы ушли из-за неприглядного отношения руководства

    Новое здание завода будет находиться в промышленном парке Аллика в Сауэ.Фото: Allika Tööstuspark

    В Ласнамяэ и Мустамяэ прекращают работу заводы Reimax Electronics – производство переезжает в Сауэ. По словам руководителя компании, с предприятия пришлось сократить тех, кто не согласен ездить на новое место. Бывшая сотрудница завода говорит, что это не так: проблемой для работников стал не новый адрес, а нежелание руководства прислушаться к сотрудникам.

    Принадлежащий финнам производитель кабелей Reimax Electronics сокращает в Эстонии 21 человека. Производство будет перемещено из Ласнамяэ и Мустамяэ в Сауэ. Часть работников это не устроило и поэтому с ними пришлось попрощаться, говорил ранее Äripäev генеральный директор Reimax Electronics Урмо Сисаск.
    После выхода статьи с ДВ связалась технолог завода Лийна Кангур, которая была там также уполномоченной по трудовой среде. По словам Кангур, Сисаск озвучил не все причины, по которым работники не согласились с переездом.
    «О переезде было известно давно», – сказала она «Деловым ведомостям». – Мы начали готовиться к этому морально. Такого, что кто-то не собирался переезжать, вообще не было».
    Однако два месяца назад оказалось, что меняется не только месторасположение завода, но и условия труда: если раньше рабочий день начинался в промежутке с семи до восьми часов утра, то теперь – строго в семь. Новый завод находится за чертой Таллинна.
    Такой график не подходит, например, молодым родителям, поскольку детские сады только открываются в семь, привела пример Кангур. По ее словам, руководство не стало обсуждать с работниками более гибкие условия. «Нам на собрании сказали – берите нянь, но невозможно за такую зарплату брать нянечек», – добавила она.
    Директор: это проблема, но менять ничего не будем
    Директор завода Урмо Сисаск возражает: по его словам, необходимость начинать в семь продиктована договоренностью с автобусной фирмой, которая будет привозить работников на завод. «У автобусной фирмы не всегда есть автобусы, которые она может предложить. И мы смогли договориться так, что автобус будет приходить к семи. Большого выбора не было».
    «Да, для людей с маленькими детьми было проблемой, что автобус приезжает к семи», – согласился директор.
    Однако обсуждать с такими сотрудниками более гибкие условия (например, в случае, если они будут приезжать на машине) руководство компании все равно не собирается: «Вопрос не в этом. Мы производственное предприятие, и если в будущем мы хотим перейти на работу по сменам, то придется работать от конкретного часа до конкретного часа. Мы не можем планировать производство так, что каждый приходит, когда ему удобно. К сожалению, это так».
    Офисные работники предприятия приходят на работу к восьми.
    Развозки работников нет
    По словам Сисаска, транспорт из Таллинна был организован в ответ на просьбы сотрудников. Однако, говорит Кангур, этот автобус будет ходить только из Ыйсмяэ – района, который находится ближе всего к заводу – и о развозке по городу речи не идет.
    Кангур рассказала, что проработала на предприятии Reimax Electronics 20 лет и была там единственным технологом. Чтобы в будущем добираться до нового завода, она начала водить машину. Однако в итоге ушла с предприятия – не из-за нового адреса, а из-за «неприглядного отношения нового руководства».
    Урмо Сисаск занимает должность директора с мая 2022 года. Он сказал ДВ, что завод уже набирает сотрудников из регионов, находящихся ближе к новому зданию: «Кандидаты есть и заявок хватает».

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