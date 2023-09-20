Новости

Николай Андреев

20 сентября 2023 в 12:28









Еврокомиссар: деньги на справедливый переход спасают не старые бизнесы, а регионы

Еврокомиссар по региональному развитию Элиза Феррейра (в центре) напомнила, что деньги фонда справедливого перехода не должны спасать прежние бизнесы. Фото: Николай Андреев

Еврокомиссар по региональному развитию Элиза Феррейра, которая во вторник знакомилась с промышленными объектами Нарвы, считает, что при необходимости, срок справедливого перехода можно было бы передвинуть, а финансирование этого процесса увеличить, но пока даже в отстающих странах этой необходимости нет. Эстония же является одним из лидеров процесса.

При этом еврокомиссар заметила, что целью европейского финансирования яляется не спасение существующих предприятий, а создание новых рабочих мест и спасение промышленных регионов.

Еврокомиссар по региональному развитию, представитель Португалии в Еврокомиссии Элиза Феррейра осмотрела под Нарвой объекты Eesti Energia, побывала на заводе Aquaphor и на стройплощадке завода магнитов Neo Performance Materials.

Представители Eesti Energia провели для еврокомиссара и ее делегации большую экскурсию и рассказали об электростанциях и о том, как работают заводы сланцевого масла, которые будут способны перерабатывать не только сланец, но также старые покрышки и пластиковый мусор. Гостям показали Эстонскую электростанцию, электростанцию Аувере и провели на крышу станции, откуда хорошо видны три завода сланцевого масла, в том числе еще строящийся Enefit 280-2.

Не сохранить старые предприятия, а создать новые

Будущее традиционной энергетики в Европе выглядит туманно. Фото: Николай Андреев

Вечером во вторник Элиза Феррейра также дала пресс-конференцию в нарвской ратуше, посвященную справедливому переходу. В целом, еврокомиссар высказывалась об этом процессе в Эстонии весьма оптимистично. Она отметила специфичность Ида-Вирумаа, но заметила, что похожие процессы в промышленности идут по всей Европе:

«Мы находимся в очень специфическом регионе. Мы видим здесь российскую сторону, мы знаем, что живем в очень сложном историческом периоде – в целом в Европе. И вы знаете, что из прошлого у нас много разных шрамов, связанных с нашей историей. Естественно, мы знаем это в Евросоюзе, и наша задача здесь – создать единый дух после всех разрушительных войн. Европейский дух – это то, что я хотела бы сегодня подчеркнуть, потому что он основан на личной свободе и признании принципов взаимоуважения».

Многие регионы Европы проходят через такой переходный период. В Европе идет переход от текстильной промышленности, от судостроения, от металлургической промышленности, переход от старых видов работы. И сейчас нам надо решить вопросы с переходом к зеленой и низкоуглеродной энергетике. Это происходит по всей Европе, и сегодня многие об этом говорят. Элиса Феррейра Еврокомиссар по региональному развитию

Еврокомиссар по региональному развитию сказала, что для реализации политики сплочения ЕС нужно помогать тем регионам, которые отстают в переходе к новой промышленности и энергетике. Очень сложный процесс – переход к безуглеродной энергетике, добавила она, который серьезно влияет на регионы, похожие на Ида-Вирумаа, поэтому ЕС и финансирует преобразования через свои фонды.

«Мы смотрим, слушаем, что происходит в этом регионе, – сказала Элиза Феррейра. – Мы встречались с мэрами, с различными представителями власти, чтобы узнать, что здесь происходит. Когда мы приедем в Брюссель, мы должны будем отчитаться, что здесь на практике. Естественно, для нас очень важно сотрудничество с местными органами власти, мы действительно работаем, чтобы решить все социальные проблемы – для всех слоев населения и с учетом всех исторических моментов».

Ранее представители VKG отмечали, что Фонд справедливого перехода слишком мал для серьезных изменений: вся сумма предусмотренной в нем поддержки крупной промышленности меньше, чем государство получает налогов от сланцевой отрасли каждый год. На вопрос «Деловых ведомостей», достаточно ли будет такого, как выясняется, небольшого толчка для изменения целой отрасли, еврокомиссар Элиза Феррейра ответила:

«Эти вещи не взаимосвязаны. Бизнес – это бизнес, и он проходит через изменения, через переход. Мы поддерживаем создание новых видов производства, которые ориентированы в будущее, которые могут создать новые рабочие места, принести новые технологии. Вот в этом основная поддержка. Конечно, как я сказала, можно поддерживать разные виды промышленности, но это вообще никак не связано с налоговой системой каждого отдельного государства. Цель средств на переход – стимулировать привлекательность этой территории, чтобы создать новые рабочие места и производства с ориентацией на будущее, на современные технологии».

Эстония – среди лидеров справедливого перехода в ЕС

Вместе с делегацией еврокомиссара в Нарву приехали журналисты из нескольких европейских стран, в частности, из Португалии, Испании, Хорватии и Польши. Судя по вопросам, которые они задавали Элизе Феррейра о своих странах, во многих «углеродных регионах» справедливый переход идет трудно, а где-то, фактически, еще не начался.

Стройплощадка завода магнитов NPM Narva. Еврокомиссар Элиза Феррейра и доктор Грег Хейдон, исполнительный директор Magnequench Europe, которой принадлежит завод NPM Narva. Фото: Николай Андреев

Португальская журналистка спросила, что будет, если реализация справедливого перехода будет отставать от принятых Европой планов.

«До 26-го года не весь план должен быть реализован – только его часть. И что касается части, которая должна быть реализована до этого года, мы видим сегодня, что срок до 26-го года – слишком малый период. И я не вижу сложностей в продлении этого периода. Ну, и соответственно, изменения в финансировании тогда тоже будут иметь место».

При этом еврокомиссар уверена, что пока все идет по графику, в том числе в Португалии, которая не торопится реализовывать справедливый переход. Эстония, согласилась еврокомиссар с мыслью одного из журналистов, входит в европейский ТОП 3 лидеров справедливого перехода, наряду с Польшей и Чехией.

Молодежь уезжает из бывших промышленных регионов

По словам Элизы Феррейра, в прошлом ЕС создавал фонды поддержки для перехода отдельных видов промышленности, но финансирование было недостаточным, и сейчас создан общий большой механизм финансирования.

Еврокомиссар по региональному развитию особо отметила демографические проблемы Европы, сказав, что количество трудоспособного населения в ЕС сократится в будущем на 35 млн человек. При этом есть регионы с более быстро стареющим населением, но прежде всего потому, что молодежь из этих регионов уезжает и концентрируется в крупных городах, в том числе в других странах Европы.

Член правления Eesti Enegria Арлес Тааль объясняет еврокомиссару Элизе Феррейре, как работают заводы сланцевого масла. Фото: Николай Андреев

«Они находят там то качество жизни, которое заслуживают, – сказала она. – Это продолжительный переходный процесс. Это наше будущее, и его нужно анализировать. Когда мы говорим, как нам нужно улучшить нашу политику сплочения, то, естественно, нам нужно определить какую-то зону для маневрирования с учетом определенных крупных изменений в определенных регионах. И в зависимости от этого поддерживать те места, где не все еще потеряно.

Чтобы люди не уезжали из промышленных регионов, чтобы оставались на месте, нужно создать им условия для работы, для жизни, для дальнейшего развития. Таким образом, фонды принесут пользу именно для таких регионов. Нам для этого нужен стратегический подход, чтобы понять, как в регионах создать условия, чтобы молодые люди могли, так сказать, бросить в них якорь для своей стабильной жизни и прекратить трагическое старение населения».

Элиза Феррейра также подчеркнула, что с этими проблемами можно справиться сообща, но не по отдельности.