    Из Фонда справедливого перехода теперь легче получить финансирование. Предприниматели оживились

    Материнская компания Silmet, Neo Perfomance Materials, в июне этого года начала строительство завода по производству постоянных магнитов в Нарве. Они получили 18,7 миллиона долларов из Фонда справедливого перехода.Фото: Liis Treimann

    Хотя многие компании уже получили финансирование из Фонда справедливого перехода и не испытали сложностей при его получении, Министерство экономики заявило, что условия получения средств были слишком строгими, поэтому теперь они будут упрощены.

    Первой компанией, которая получила поддержку из фонда, стала компания NEO Performance, создающая магнитные заводы в Ида-Вирумаа. Генеральный директор компании Райво Васну отметил, что у него консультировались относительно получения этой поддержки. «Похоже, предприниматели стали более активными после внесенных изменений», – сказал он.

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