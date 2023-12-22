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Екатерина Мереминская

23 декабря 2023 в 6:30









Директор Humana: «Покупать подержанное стало престижно»

Новый винтажный Humana на улице Ая открылся в 2023 году. Фото: Liis Treimann

Жители Эстонии все чаще экономят на покупках – это отмечают продуктовые магазины и показывают опросы. Магазины подержанной одежды чувствуют себя в этой ситуации неплохо.

«В 2023 году сеть магазинов Humana претерпела ряд изменений», – рассказал ДВ гендиректор Humana в Эстонии Маргус Суйк. Впрочем, по его словам, это не глобальная смена концепции, а продолжение развития в намеченном русле. «В винтажном магазине на Тартуском шоссе прошел ремонт. Магазины Vikerlase и Valga переехали в более просторные помещения в тех же торговых центрах», – перечисляет Суйк.

Некоторые перемены, впрочем, были вынужденные. «Нескольким магазинам в Таллинне пришлось сменить адрес», – отмечает руководитель. Так, самая старая точка – Mustamäe Humana – была вынуждена перебраться в новое помещение, поскольку здание, в котором она располагалась, решили снести.

Открытие Humana Vintage на улице Ая было связано с закрытием другого винтажного магазина, на Коцебу. Последний закрыли, поскольку у здания сменился владелец, и новый собственник захотел оборудовать там офис.

«Конечно, мы давно хотели открыть новый винтажный магазин в центре города, и то, что удалось сделать это даже в Старом городе – это дополнительная радость», – признался Суйк.

Эстонская Humana – часть изначально литовской сети, у которой есть и финское подразделение. В Эстонии у нее 23 магазина – их количество не изменилось за год, несмотря на закрытие старых и открытие новых точек. Humana продает как принятую у жителей Эстонии, так и привезенную из других стран одежду. Коллекции обновляются каждый месяц, изначально вещи стоят 5-30 евро. Цены постепенно снижаются до тех пор, пока все оставшиеся товары, накануне смены ассортимента, не будут стоить всего 50 центов.

В два винтажных магазина попадают более редкие вещи. Фото: Liis Treimann

За те 23 года, которые сеть работает в Эстонии, отношение к сэконд-хенду, по его словам, «явно изменилось». В лучшую сторону, поскольку все больше людей предпочитают вторично использовать вещи и перерабатывать отходы.

Покупать винтажные и подержанные товары стало престижно. У экологичного подхода все больше сторонников. Маргус Суйк гендиректор Humana в Эстонии

Связан ли рост популярности сэконд-хендов в последние годы с экономическим кризисом, Суйк не уточнил.

«Я хожу сюда, потому что тут интересные вещи и цены, конечно. Да, в последнее время цены – особенно важны», – говорит посетительница Humana на Нарвском шоссе Мари, ей около 50 лет. «Но я не стала ходить чаще в последний год, бываю тут, когда есть время и иду мимо», – уточнила она.

Ценности устойчивого развития Humana поддерживает не только вовлечением вещей – одежды, обуви, аксессуаров – во вторичный оборот. Часть прибыли вот уже почти 20 лет она направляет на образовательные, общественные и медицинские программы в Анголе, Мозамбике, Малави и других африканских странах.

«В последнее время все больше внимания уделяется проектам адаптации к изменению климата», – уточнил Суйк.

«Покупаю здесь довольно часто и часто отдаю сюда свои вещи», – признается посетительница Humana Vintage на Тартуском шоссе Элина. Ей 22 года, и она вообще предпочитает покупать одежду в разных сэкондах – забота об экологии для нее так же важна, как и экономия: «Это здорово, что можно и сэкономить, и поддержать устойчивый образ жизни. Нет, экономический кризис не сказался на моих предпочтениях».

В 2024 году Humana обещает продолжить активный сбор одежды у населения, в основном через контейнеры для одежды, принадлежащие местным самоуправлениям.

«Здесь можно найти яркие вещи», – отмечает 56-летняя Ольга, зашедшая в Humana Vintage на Тартуском шоссе. «В других магазинах одежду таких ярких цветов сложно найти», – поясняет она.

Но не менее важны и низкие цены. «Не могу сказать, стало ли в последнее время больше посетителей, но то, что народ ходит – это да», – делится наблюдениями Ольга. Ее знакомая портниха, например, может купить одежду, потому что дешево, а потом подогнать под свой размер и нужный фасон.

«Здесь можно найти яркие вещи», – отмечает посетительница Ольга. Фото: Liis Treimann

Марина и Юзеффа, по виду студентки, пришли в магазин вместе – одна впервые, другая во второй раз. «Мне рассказали, что здесь хорошие вещи», – говорит Марина. Ее подруга купила «красивое коричневое кожаное пальто». Марина призналась, что на цены еще не смотрела. «Конечно, цены – это важно, – не согласна Юзеффа. – Потому что в других магазинах, где продают вышедшие из моды вещи, они могут стоить 100 евро».