    Директор Humana: «Покупать подержанное стало престижно»

    Новый винтажный Humana на улице Ая открылся в 2023 году.Фото: Liis Treimann

    Жители Эстонии все чаще экономят на покупках – это отмечают продуктовые магазины и показывают опросы. Магазины подержанной одежды чувствуют себя в этой ситуации неплохо.

    «В 2023 году сеть магазинов Humana претерпела ряд изменений», – рассказал ДВ гендиректор Humana в Эстонии Маргус Суйк. Впрочем, по его словам, это не глобальная смена концепции, а продолжение развития в намеченном русле. «В винтажном магазине на Тартуском шоссе прошел ремонт. Магазины Vikerlase и Valga переехали в более просторные помещения в тех же торговых центрах», – перечисляет Суйк.
    Некоторые перемены, впрочем, были вынужденные. «Нескольким магазинам в Таллинне пришлось сменить адрес», – отмечает руководитель. Так, самая старая точка – Mustamäe Humana – была вынуждена перебраться в новое помещение, поскольку здание, в котором она располагалась, решили снести.
    Открытие Humana Vintage на улице Ая было связано с закрытием другого винтажного магазина, на Коцебу. Последний закрыли, поскольку у здания сменился владелец, и новый собственник захотел оборудовать там офис.
    «Конечно, мы давно хотели открыть новый винтажный магазин в центре города, и то, что удалось сделать это даже в Старом городе – это дополнительная радость», – признался Суйк.

    Эстонская Humana – часть изначально литовской сети, у которой есть и финское подразделение. В Эстонии у нее 23 магазина – их количество не изменилось за год, несмотря на закрытие старых и открытие новых точек.

    Humana продает как принятую у жителей Эстонии, так и привезенную из других стран одежду. Коллекции обновляются каждый месяц, изначально вещи стоят 5-30 евро. Цены постепенно снижаются до тех пор, пока все оставшиеся товары, накануне смены ассортимента, не будут стоить всего 50 центов.

    В два винтажных магазина попадают более редкие вещи. Фото: Liis Treimann
    За те 23 года, которые сеть работает в Эстонии, отношение к сэконд-хенду, по его словам, «явно изменилось». В лучшую сторону, поскольку все больше людей предпочитают вторично использовать вещи и перерабатывать отходы.

    Покупать винтажные и подержанные товары стало престижно. У экологичного подхода все больше сторонников.

    Маргус Суйк
    гендиректор Humana в Эстонии
    Связан ли рост популярности сэконд-хендов в последние годы с экономическим кризисом, Суйк не уточнил.
    «Я хожу сюда, потому что тут интересные вещи и цены, конечно. Да, в последнее время цены – особенно важны», – говорит посетительница Humana на Нарвском шоссе Мари, ей около 50 лет. «Но я не стала ходить чаще в последний год, бываю тут, когда есть время и иду мимо», – уточнила она.
    Ценности устойчивого развития Humana поддерживает не только вовлечением вещей – одежды, обуви, аксессуаров – во вторичный оборот. Часть прибыли вот уже почти 20 лет она направляет на образовательные, общественные и медицинские программы в Анголе, Мозамбике, Малави и других африканских странах.
    «В последнее время все больше внимания уделяется проектам адаптации к изменению климата», – уточнил Суйк.
    «Покупаю здесь довольно часто и часто отдаю сюда свои вещи», – признается посетительница Humana Vintage на Тартуском шоссе Элина. Ей 22 года, и она вообще предпочитает покупать одежду в разных сэкондах – забота об экологии для нее так же важна, как и экономия: «Это здорово, что можно и сэкономить, и поддержать устойчивый образ жизни. Нет, экономический кризис не сказался на моих предпочтениях».
    В 2024 году Humana обещает продолжить активный сбор одежды у населения, в основном через контейнеры для одежды, принадлежащие местным самоуправлениям.
    «Здесь можно найти яркие вещи», – отмечает 56-летняя Ольга, зашедшая в Humana Vintage на Тартуском шоссе. «В других магазинах одежду таких ярких цветов сложно найти», – поясняет она.
    Но не менее важны и низкие цены. «Не могу сказать, стало ли в последнее время больше посетителей, но то, что народ ходит – это да», – делится наблюдениями Ольга. Ее знакомая портниха, например, может купить одежду, потому что дешево, а потом подогнать под свой размер и нужный фасон.
    «Здесь можно найти яркие вещи», – отмечает посетительница Ольга.Фото: Liis Treimann
    Марина и Юзеффа, по виду студентки, пришли в магазин вместе – одна впервые, другая во второй раз. «Мне рассказали, что здесь хорошие вещи», – говорит Марина. Ее подруга купила «красивое коричневое кожаное пальто». Марина призналась, что на цены еще не смотрела. «Конечно, цены – это важно, – не согласна Юзеффа. – Потому что в других магазинах, где продают вышедшие из моды вещи, они могут стоить 100 евро».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Директор Humana: «Покупать подержанное стало престижно»
Тамла: следующий год будет трудным для предпринимателей в сфере недвижимости
Как добиться финансовой свободы с минимальной зарплатой
Эпицентр
Старушки у мусорных баков и со спальником в очереди. В Эстонии охотятся на еду
Почти каждый вечер Айри Харк сидит на раскладном стуле около Центрального рынка и ждет. Иногда вместо стула она привозит с собой из Ласнамяэ шезлонг и спальник. Под пальто у нее надета куртка: Айри приходит сюда и в -5, и в -15.
Почти каждый вечер Айри Харк сидит на раскладном стуле около Центрального рынка и ждет. Иногда вместо стула она привозит с собой из Ласнамяэ шезлонг и спальник. Под пальто у нее надета куртка: Айри приходит сюда и в -5, и в -15.
Все большие материалы
Инвестор
Ekspress Grupp вынесен штраф из-за литовской сделки
Литовский департамент конкуренции оштрафовал Ekspress Grupp на 140 000 евро за нарушение правил конкуренции при покупке новостного портала Lrytas.
Литовский департамент конкуренции оштрафовал Ekspress Grupp на 140 000 евро за нарушение правил конкуренции при покупке новостного портала Lrytas.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: инфляция падает. Теперь хоть в магаз сходить можно
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: революции искусственного интеллекта в ближайшее время не будет
Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект