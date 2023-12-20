    «Выходом из кризиса казалась работа на кухне»

    Основатель Frozen Bro, повар Артур Саакян:«Кассовый разрыв - это очень неприятно»Фото: коллаж dv.ee, фото с сайта Frozen Bro

    Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.

    Артур Саакян получил высшее экономическое образование и работал в офисе менеджером по продаже черного металла, но в какой-то момент понял, что «перегорел» – не радовала ни своя работа, ни альтернативы в той же сфере. Итак, он решил уйти делать карьеру повара в ресторане – готовить Артур любил всегда.
    Но тут начался локдаун из-за пандемии ковида, ресторан закрыли, работы не стало вообще.
    И тогда Артур с женой решили открыть собственный бизнес – производство замороженных хинкали и сырников, компанию Frozen Bro. Без просчитанного бизнес-плана, но с большим энтузиазмом.
    Чтобы найти деньги на запуск, Артур и Ника продали квартиру и сняли пенсионные накопления со второй ступени. Предприятие пока убыточно, но обороты быстро растут.
    Подробнее о том, как продвигать премиальный продукт питания, когда рост цен заставил многих экономить на еде, что было самым неприятным в новом предпринимательском деле и даже о том, с каким соусом есть хинкали и сколько у него должно быть складок, Артур рассказал в подкасте «Деловые люди».

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