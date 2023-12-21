«Почему я должна мерзнуть и переминаться с ноги на ногу, как другие! Надо брать от жизни все», – говорит Айри Харк. Чтобы с комфортом коротать время в очереди, она купила надежную экипировку.Фото: Liis Treimann

Старушки у мусорных баков и со спальником в очереди. В Эстонии охотятся на еду

Почти каждый вечер Айри Харк сидит на раскладном стуле около Центрального рынка и ждет. Иногда вместо стула она привозит с собой из Ласнамяэ шезлонг и спальник. Под пальто у нее надета куртка: Айри приходит сюда и в -5, и в -15.

Айри сидит напротив продуктового шкафа. Сюда волонтеры каждый вечер привозят еду, у которой сегодня истекает срок годности. Горячее из Rimi, салаты из Stockmann, сэндвичи из Coop, врапы из R-kiosk, — все, что иначе отправилось бы в мусорное ведро. В день, когда здесь побывали журналисты, в холодильнике почему-то особенно много веганской колбасы.
В Эстонии ежегодно выкидывают более 84 000 тонн еды. Если разложить ее ровным слоем высотой в один метр, этого хватит, чтобы покрыть полтора Певческих поля. При этом в нашей стране почти 50 тысяч человек живут в абсолютной бедности — то есть у них не всегда есть чем накрыть на стол.
Главное занятие в жизни Айри — уход за близким человеком-инвалидом. По ее словам, большую часть своего пропитания она получает из продуктового шкафа. Приезжает за два-три часа до волонтеров: Айри считает, что если будет в очереди первой, ей достанется все самое лучшее. По ее словам, она «ориентирована на салаты и деликатесы» и особенно она надеется на торт — здесь ее даже называют Torditädi (тортовая тетушка — эст.)

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