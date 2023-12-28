Большой обзор: рынок недвижимости и жилищных кредитов в 2023 году

Рынок недвижимости и жилищных кредитов Эстонии начал успокаиваться в последнем квартале 2022 года под влиянием беспокойства о будущем, вызванного общим ростом цен и повышением Euribor для сдерживания инфляции. В начале этого года, как и ожидалось, рынок кредитов также упал, и по состоянию на третий квартал можно сказать, что падение составило 21%, пишет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
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