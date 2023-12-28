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Анне Пяргма

28 декабря 2023 в 10:13









Большой обзор: рынок недвижимости и жилищных кредитов в 2023 году

Таллиннский район Каламая. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Рынок недвижимости и жилищных кредитов Эстонии начал успокаиваться в последнем квартале 2022 года под влиянием беспокойства о будущем, вызванного общим ростом цен и повышением Euribor для сдерживания инфляции. В начале этого года, как и ожидалось, рынок кредитов также упал, и по состоянию на третий квартал можно сказать, что падение составило 21%, пишет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.

2023 год запомнится как год, когда Euribor вырос до 4%, заставив многих внести изменения в семейные бюджеты. Это было сложное время, но конец года принес надежду на то, что следующий год будет легче.