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Стийне Рейнтам

29 декабря 2023 в 15:13









Кризис дошел и до стартапов: объем инвестиций упал на миллиард

Основатель и генеральный директор Skeleton Таави Мадиберк. Фото: Liis Treimann

Кризис добрался и до сектора стартапов. Если в прошлом году эстонские стартапы привлекли в общей сложности почти 1,4 миллиарда евро, в этом году инвесторы вложили в стартапы около 400 миллионов евро.

И хотя в прошлом году половину общего объема инвестиций составили привлеченные Bolt 628 миллионов евро, инвесторы в целом вели себя намного активнее, чем в этом году.