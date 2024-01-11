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dv.ee

11 января 2024 в 10:40









Индрек Лепик: визит Зеленского – это победа Каи Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский в Житомире. Фото: Stenbocki maja

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн – это, с одной стороны, визит благодарности, а с другой стороны – важная внутриполитическая победа премьер-министра Каи Каллас, считает журналист Äripäev Индрек Лепик.

«В прошлом году как в Европе, так и в Америке остались непринятыми важные решения. Их начнут обсуждать в конце января - начале февраля. Страны Балтии и Польша являются самыми активными сторонниками Украины во всевозможных переговорах, поэтому очень хорошо посетить эти страны до начала обсуждений», – сказал Лепик.