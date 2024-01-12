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Ярослав Тавгень

12 января 2024 в 16:55









Криптомиллионеры вышли на свободу

Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Патрик Тамм

Госсуд отказался принять в рассмотрение кассационные жалобы, истцы которых пытались отменить решение окружного суда об освобождении криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, пишет Delfi. В пятницу их освободили из-под стражи, установив электронное наблюдение.

В середине декабря суд второй истанции постановил выпустить Турыгина и Потапенко из-под стражи, после чего генеральный прокурор подал кассационную жалобу. После этого кассацию подали в свою очередь адвокаты Андри Рохтла, Стевен-Христо Эвестус, Карл Каськ и Пауль Керес. В этой кассации они попытались оспорить то, что криптомиллионеры вообще должны быть под каким-либо надзором.

Государственный суд не принял ни одну из этих кассаций, а значит, вступило в силу декабрьское решение суда второй инстанции.

Это решение стало возможно благодаря летнему решению Государственного суда, который постановил, что их пребывание на свободе под электронным наблюдением является возможным, хотя на тот момент оставил их под стражей.

Большое жюри Окружного суда западного округа штата Вашингтон обвиняет Турыгина и Потапенко в мошенничестве на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. По словам обвинителей, предприниматели обманным путем выманили эти деньги у простых пользователей, предоставляя им услуги облачного майнинга и собирая с помощью ICO деньги на создание первого в мире криптовалютного банка.

21 ноября 2022 года Турыгин и Потапенко были арестованы и помещены под стражу. США потребовали их экстрадиции и 7 сентября 2023 года правительство Эстонии приняло решение выдать предпринимателей США.

После этого Турыгин, Потапенко и члены их семей подали четыре жалобы на эти решения, которые были объединены в два дела. 18 октября Таллиннский административный суд принял решение отказать в удовлетворении иска по обоим делам.

29 ноября Таллиннский окружной суд отменил решения Таллиннского административного суда, что означало отмену решения об экстрадиции. Окружной суд поставновил, что правительство не учло и не предоставило важную информацию, которая способна повлиять на решение об экстрадиции. В частности, оно не запросило и не предоставило информацию об условиях, в которых содержатся заключенные в США.

По словам министра юстиции Калле Лаанета, правительство учло эту ошибку и подаст новый иск, в котором эти недочеты будут исправлены.

"Сейчас у нас всех просто хорошее настроение, - сказал ДВ адвокат Пауль Керес. - А дальше продолжится судебный процесс об экстрадиции".

По его словам, правительство на данный момент еще не подало заново иск об экстрадиции и проводит соответствующие консультации. Он также отметил, что параллельно идет уголовное производство против криптомиллионеров в Эстонии, и правительство должно будет обосновать, почему экстрадиция в США предпочительнее проведения судебного процесса в Эстонии.

По словам другого адвоката, работающего с криптомиллионерами Юри Сиреля, уголовное дело, открытое в Эстонии де-факто не двигается, и будет прекращено в том случае, если случится экстрадиция.

"Цель Турыгина и Потапенко в том, чтобы суд над ними был, но проходил он в Эстонии, а не в США", - сказал Сирель.