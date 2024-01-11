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Пилле Иваск

11 января 2024 в 13:00









Cамый большой картельный сговор за все времена. Предприниматель возражает: в Эстонии это невозможно

Продавцов зерносушилок прокуратура заподозрила в картельном сговоре. Дело закончилось оппортунитетом. Фото: Margus Ansu / Tartu Postimees /Scanpix

Прокуратура заподозрила продавцов зерносушилок в заключении картельного сговора, по словам Департамента конкуренции, это один из крупнейших подобных сговоров за всю историю.

Торговцы зерносушилками, выплатившие государству в рамках соглашения с прокуратурой штраф в размере 300 000 евро, отрицают любые запрещенные сделки и считают, что ситуация была неправильно понята. Они возмущены – кто-то бросает трубку, услышав тему предстоящего разговора, кто-то обвиняет власти в неправильном понимании ситуации, а кто-то костерит журналистов.