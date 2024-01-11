Cамый большой картельный сговор за все времена. Предприниматель возражает: в Эстонии это невозможно

«Русификация» Центристской партии происходит с помощью ее оппонентов
Съеживающаяся, словно шагреневая кожа, Центристская партия оказалась в заколдованном круге: покидающие ее политики, сетуя на ее «русификацию» и «муниципализацию», а также на неспособность Михаила Кылварта «создать единую команду, которая сумела бы привлечь как русских, так и эстонских избирателей», сами своими действиями способствуют как первому и второму, так и третьему, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Съеживающаяся, словно шагреневая кожа, Центристская партия оказалась в заколдованном круге: покидающие ее политики, сетуя на ее «русификацию» и «муниципализацию», а также на неспособность Михаила Кылварта «создать единую команду, которая сумела бы привлечь как русских, так и эстонских избирателей», сами своими действиями способствуют как первому и второму, так и третьему, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.