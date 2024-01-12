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Кристьян Прууль

12 января 2024 в 15:28









Литовский Sanitex приобретает эстонского продавца французских продуктов

Эйго Сийму, генеральный директор компании Sanitex, которая управляет двумя складами PROMO Cash & Carry в Таллинне. Фото: Raul Mee

Sanitex, одна из крупнейших оптовых компаний в странах Балтии, приобретает эстонскую фирму French Gourmand. Последняя занимается продажей продуктов питания ресторанам и отелям в Эстонии.

Сделка между French Gourmand и Sanitex зародилась еще в апреле прошлого года. В октябре состоялось подписание договора, а в ноябре сделку одобрил Департамент конкуренции. Теперь продукция и логистика French Gourmand будут перенесены на склады Sanitex Balitic Logistic Solutions (BLS).

Коронакризис сильно ударил по French Gourmand – компании пришлось со дня сократить всех сотрудников и списать претензии на сотни тысяч евро. Весной 2022 года стало легче – согласно годовым отчетам компании, появилась возможность поднять цены.

По данным Sanitex, в результате объединения объем и клиентская база компании PROMO Food Service увеличится почти в два раза. «Сделка укрепит позиции Sanitex в секторе общественного питания, поддержит планы расширения Sanitex Group и добавит новые возможности для клиентов», – заявили в компании.

Оборот Sanitex в Эстонии в 2022 году составил 264 млн евро, а French Gourmand – 16 млн евро. Согласно неаудированным данным, оборот French Gourmand в прошлом году (с декабря по ноябрь) составил 22 миллиона евро.

Компания French Gourmand была основана в Эстонии в 2009 году французским пекарем Николя Ле Пажем. Компания занимается продажей хлебобулочных и кондитерских изделий гостиницам и ресторанам, привозит в страну свежие овощи, а также мясные, рыбные и молочные продукты.

Два года назад Ле Паж рассказывал в интервью Postimees, что остался в Эстонии совершенно случайно – во время отпуска празднование в Старом городе вышло из-под контроля, и французский турист опоздал на обратный рейс. Денег у него не было ни на покупку нового билета, ни на оплату хостела. Владелец хостела предложил Ле Пажу отработать долг, наняв его на работу. Всего француз проработал в эстонском хостеле три месяца.

За это время он ознакомился с эстонской едой и пришел к выводу, что эстонский белый хлеб «омерзителен». Так и зародилась идея бизнеса – Ле Паж начал продавать привезенные из Франции замороженные кондитерские изделия.