dv.ee • 27 июня 2021 в 9:31
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Оптовая Торговля

Известная оптовая компания продолжает терпеть убытки

Литовская компания оптовой торговли Sanitex, которая уже много лет показывает убытки в Эстонии, в прошлом году снова не смогла выйти в прибыль, сообщает Äripäev.

Фото: Рауль Меэ

Согласно отчетности Sanitex, компания за 2020 год увеличила свою выручку от продаж более чем на 3% примерно до 226 миллионов евро, тем не менее, отчетный период закончился убытком в 2,2 миллиона евро.

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