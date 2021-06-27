Известная оптовая компания продолжает терпеть убытки
Литовская компания оптовой торговли Sanitex, которая уже много лет показывает убытки в Эстонии, в прошлом году снова не смогла выйти в прибыль, сообщает Äripäev.
Согласно отчетности Sanitex, компания за 2020 год увеличила свою выручку от продаж более чем на 3% примерно до 226 миллионов евро, тем не менее, отчетный период закончился убытком в 2,2 миллиона евро.
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