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12 января 2024 в 14:52









СМИ: связанные с семьей Тедеров компании попали под санкции Украины

Компания, которая принадлежит Рауно Тедеру, возможно, связана с попавшими под санкции Украины фирмами, работающими в аннексированном Россией Крыму. Фото: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics

Среди компаний, попавших под украинские санкции, оказались и фирмы, связанные с эстонскими предпринимателями Рауно и Хилларом Тедерами, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Украина ввела новые массовые санкции против 134 компаний и 51 человека, среди которых граждане России, самой Украины, Латвии, Великобритании и Кипра. Это решение санкций было принято под Рождество – 23 декабря – поэтому в Эстонии прошло незамеченным, несмотря на то, что имеет к ней косвенное отношение.

три новые подсанкционные компании из аннексированного Россией Крыма «были связаны с Arricano Real Estate». Какие именно компании, источник не уточняет. После выхода указа в украинских СМИ, в частности, в «Интерфакс-Украина» появилась информация о том, чтоКакие именно компании, источник не уточняет.

В то же время в санкционном списке присутствует компания «Вояж-Крым», о которой ранее сообщали , что она выступала заказчиком строительства торгового центра «Южная галерея» в Симферополе. Этот центр фигурировал в последних доступных отчетах Arricano – за первое полугодие 2022 года, но теперь на сайте компании не перечислен.

В российском реестре юридических лиц владелец ООО «Вояж-Крым» скрыт с 2022 года.

Всего из 134 включенных в список юридических лиц в Крыму зарегистрированы 5 компаний. Помимо «Вояж-Крыма», это связанные между собой АО «Бурлюк» и ООО «Алеф-Виналь-Крым», чьи владельцы уходят в офшоры – Кипр и Виргинские острова. А также поставщик топлива ООО «Кедр», автодилер ООО «Автогруп Крым», принадлежащие частным лицам.

Девелопер торговых центров Arricano Real Estate РLC с 2013 года по 17 января 2023 года котировался на Альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи, пишет «Интерфакс-Украина». Из поданных там отчетов компании за первое полугодие 2022 года следует, что основной ее акционер – Рауно Тедер. Его пакет увеличился до 70,86%, после того как его отец Хиллар Тедер вышел из числа собственников и передал сыну свои 15,92%. Среди акционеров были названы также Dragon Capital Investments Limited и Юрий Полд.

Что означают украинские санкции: блокировка активов; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов; запрет полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами; запрет на участие в приватизации.

ДВ запросили комментарии Рауно и Хиллара Тедера, но пока не получили ответа.