Суд оправдал Центристскую партию, Корба и Тедера по делу Porto Franco

Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по так называемому делу Porto Franco.

Подсудимым будут возмещены расходы на оплату услуг адвокатов: 166 000 евро защитнику Тедера, почти 50 000 евро защитнику Корба и 54 000 евро защитнику Центристской партии.

Партия может также оставить пожертвованные ей Тедером 120 000 евро.

Последнее решение суда еще не вступило в силу, госпрокуратура может оспорить его в Таллиннском окружном суде.

Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа во главе с мэром города Михаилом Кылвартом предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте, считает обвинение.

По версии обвинения, Корб, будучи высокопоставленным чиновником, в течение 2020 года представлял интересы Тедера в переговорах о сервитуте.

В обвинительном заключении также говорится, что Таллиннская городская управа не соблюдала обычную практику и принципы ценообразования при определении платы за сервитут Porto Franco. Плата за сервитут, требуемая от OÜ Porto Franco, была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро. Тедер при этом пожертвовал политической партии 120 000 евро.