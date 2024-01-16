    Прокуратура предъявила обвинение Ээрику Хелдна, Эльмару Вахеру и Айвару Алавере

    Эльмар Вахер (справа).Фото: Liis Treimann

    Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором обвинения предъявлены Ээрику Хелдна, бывшему генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру и бывшему руководителю Центральной криминальной полиции Айвару Алавере, передает rus.err.ee.

    Ээрик Хелдна обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу, Эльмар Вахер, как должностное лицо, обвиняется в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, и Айвар Алавере, как должностное лицо, в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.
    Согласно обвинению, путем подачи в Департамент социального страхования заявления на пенсию с созданными для видимости стажа документами Хелдна при содействии Вахера и Алавере совершил мошенничество.
    Государственный прокурор Юрген Хюва отметил, что собранные в ходе уголовного производства доказательства подтверждают, по мнению прокуратуры, что служебные отношения Хелдна были созданы только лишь документально и целью этого было достижение его 25-летнего стажа.
    В случае признания Хелдна виновным его может ждать денежное наказание или тюремное заключение на срок до 4 лет, Вахеру и Алавере грозит тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет.

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