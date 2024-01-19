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dv.ee

19 января 2024 в 8:59









Аракас: иностранные инвесторы уходят из Эстонии не из-за военной угрозы

Член правления EfTEN Capital Вильяр Аракас. Фото: Andras Kralla

Причиной ухода иностранных инвесторов из Эстонии и других стран Балтии является не страх перед войной, а тот факт, что рынок недвижимости Скандинавии находится в кризисе. Из-за этого инвесторы принимают решение сосредоточиться на своем внутреннем рынке, заявил член правления EfTEN Capital Вильяр Аракас в программе «Vikerhommik».

«В конце прошлого года на балтийском рынке недвижимости было заключено три крупных сделки. Viru Keskus выкупили предыдущие миноритарии. В Риге было куплено логистическое здание Rimi. А Technopolis продал свои здания в Вильнюсе. Знаменатель у этого один – иностранные инвесторы уходят. Но не следует думать, что причина в войне или военной угрозе», – считает Аракас.

По его словам, проблема военной угрозы заключается в том, что люди, которые говорят об этом, на самом деле ничего о ней не знают. Те же, кто знает – не могут об этом говорить, потому что это государственная тайна.

«Беспокойство скорее вызывает то, что рынок недвижимости Скандинавии уже не одно поколение находится в кризисе. В такой момент все иностранные инвестиции прекращаются, и основное внимание уделяется внутреннему рынку. Так что причина скорее в этом. Легко свести это к страху перед Путиным, но в Финляндии Путина боятся не меньше, чем в Эстонии», – отметил Аракас.