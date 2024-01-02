Инвестор Тоомас: после трудного года мой портфель снова близок к рекорду

В прошлом году акции Microsoft увеличили мой портфель почти на 50 000 евро. На фото соучредитель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс. Фото: CNP/Scanpix

Прошлый год принес в мой портфель в общей сложности почти 80 000 евро – почти столько же, сколько я потерял в прошлом году.

Должен признать, что до 94 000 евро, которые я потерял в 2022 году, не хватило всего 14 000 евро. Тем не менее, это довольно приличный результат, на который я втайне надеялся, но не ожидал, что восстановление произойдет так быстро.