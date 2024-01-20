    Эстонские пенсионеры – одни из самых бедных в ЕС

    В 2022 году в Эстонии был самый высокий уровень бедности пожилых людей в Европейском Союзе — 52% пожилых людей в Эстонии жили в относительной бедности.Фото: Andres Haabu

    Если сравнивать уровень доходов до и после выхода на пенсию, то эстонские пенсионеры являются одними из самых бедных среди стран ОЭСР, пишет Ärileht.

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала исследование, данные которого показывают, какой процент от предпенсионного трудового дохода составляет пенсия. Это измеряет эффективность пенсионной системы – в какой степени пенсия заменяет предшествующий ей доход. Рассчитывается нетто-доход. В Эстонии данный коэффицент составляет 34,4% для мужчин и 34% для женщин, что является одним из самых низких показателей в странах ОЭСР.

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