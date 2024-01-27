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Рахель Лепп

27 января 2024 в 11:21









Младший брат известного радиоведущего стал самым молодым предпринимателем Раквере

Майт Сандер Нылвак – самый молодой начинающий предприниматель прошлого года в Раквере. Фото: Частный архив

В 2023 году самым молодым зарегистрированным предпринимателем в волости Раквере стал Майт Сандер Нылвак. Его брат – известный радиоведущий Андрес Пуусепп, а отец Майдо Нылвак работает старейшиной волости Раквере.

Майт Сандер Нылвак зарегистрировался в качестве FIE, когда ему было 16 лет. Сегодня 17-летний юноша, учащийся в частной гимназии Раквере, предлагает услуги диджея и ведущего.