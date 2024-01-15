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Ярослав Тавгень

16 января 2024 в 4:00









Если хочешь поработать, полежи и все пройдет: есть ли смысл сокращать рабочую неделю?

По мнению основного владельца языковой школы Atlasnet Сергея Редкого, уменьшение рабочего дня на один час приведет к тому, что люди будут больше отдыхать, делать меньше ошибок, и у них улучшится настроение. Фото: dv.ee

На протяжении последних десятилетий многие мечтают сократить рабочую неделю до четырех дней или рабочий день – до шести-семи часов. Некоторые компании попробовали это сделать.

Так, с длительностью рабочей недели экспериментирует языковая школа Atlasnet: с 1 января ее администрация перешла на семичасовой рабочий день при сохранении зарплаты.