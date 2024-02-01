Тяжелый год негативно отразился на деревообрабатывающей промышленности Финляндии и Швеции

Лесной промышленник: в этом году будет больше сокращений и банкротств

Весной и летом на экспортных рынках производителей древесины должен быть пик строительного сезона, однако в этом году ситуация обратная. По словам руководителя Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Маргуса Кохава, это указывает на грядущие трудности.