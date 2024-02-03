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Кристель Хярма

3 февраля 2024 в 7:30









Не оплаченные стартапами счета привели тартускую IT-компанию к банкротству

Трудности стартапов с привлечением денег также усложняют жизнь компаниям-разработчикам программного обеспечения, которые продают им свои услуги. Фото: Raul Mee

Тартуская ИТ-компания Codelab подала заявление о банкротстве, поскольку не смогла найти замену задолжавшим крупным клиентам.

«Мы обслуживали стартап-сектор, и там клиенты не получали столько денег, чтобы могли платить за приобретенные услуги», – признал Юри Пруульманн, владелец и руководитель Codelab.

Первые неоплаченные счета начали появляться еще полтора года назад – уже тогда ситуация была очень плохой, описал Пруульманн. Летом дела начали налаживаться, поскольку один из трех крупных должников начал оплачивать непогашенные счета в рассрочку.

График платежей был составлен на полгода, однако через три месяца деньги приходить перестали. Два других крупных должника и вовсе не сделали ни одного платежа. «А затем и остальные наши планы пошли под откос», – вспоминает Пруульманн.

По его словам, два крупнейших клиента компании сейчас находятся на другом конце Земли, и их бизнес закрыт. Никакой обратной связи по поводу долгов от них не поступало.

Долги стартапов перед Codelab в один момент достигали 450 000 евро, сейчас они все еще превышают 200 000 евро. Сама Codelab же задолжала Налогово-таможенному департаменту 144 000 евро.

План спасения не удался

Погрязши в долгах, компании не удалось найти замену крупным клиентам.

«Мы пробовали и так, и сяк, израсходовали наши сбережения и ресурсы. Полтора года – это довольно большой срок. В итоге решение было принято», – сказал глава Codelab.

Хотя компания не ходатайствовала об официальной процедуре санации, по словам Пруульманна, она, по сути, была проведена уже год назад. Так, компания пыталась покрыть все свои долги, в том числе перед налоговой инспекцией и арендодателем.

«Один из клиентов начал совершать платежи, появился план, как выбраться», – рассказал предприниматель. Однако затем деньги перестали поступать, в связи с чем провалилась и попытка компании наладить дела.

Поскольку у компании еще остались сотрудники, некоторые заключенные ранее контракты Codelab надеется выполнить перед объявлением себя банкротом: «Но этого явно недостаточно для выполнения обязательств, вытекающих из крупных контрактов».

Необходим перерыв

По словам Пруульманна, в ближайшее время он не планирует и не осмелился бы продолжать вести подобный бизнес. Сейчас предприниматель взял на себя функции в других компаниях, где финансирование обеспечено.

Он признал, что ему необходим перерыв, однако с подачей заявления о банкротстве его дела в Codelab не закончатся:

«Мне бы очень хотелось взять отпуск подольше. Но поскольку за эти полтора года все сбережения были потрачены, то придется делать то, что мы можем и что нам удастся сделать в данный момент».

Налоговый долг

О налоговой задолженности Codelab Äripäev писал еще в прошлом году. Так, по состоянию на начало августа 2023 года в тройку крупнейших налоговых должников входили два известных стартапа: Comodule и Ampler, но проблемы стартапов цепной реакцией начали затрагивать и другие компании.

Налоговая задолженность Codelab по состоянию на август 2023 года составляла 95 932 евро.

Тогда Пруульманн рассказывал, что фирме остались должны две компании из Бразилии, а в Нигерии один клиент просто закрылся после месяца работы. Но самый большой должник у фирмы все же появился в Эстонии.

Предприниматель отмечал, что он и оптимист, и пессимист одновременно, и у него нет уверенности, что завтра все будет хорошо. «Я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему», – говорил он о будущем фирмы.