Попросил денег и пропал: подозреваемый в хищении бизнесмен брал кредиты у миллионеров

Хенри Лаупмаа (слева) уже несколько лет не может погасить долг перед Евгением Кабановым. Фото: Kollaaž / Andras Kralla

Во вторник президент Bolt Евгений Кабанов опубликовал у себя в фейсбуке пост о том, что основатель Fundwise и Hooandja Хенри Лаупмаа, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для поддержки Украины, уже три года не отдает ему долг.

Кабанов опубликовал скриншоты переписки между ним и Лаупмаа, из которой следует, что в октябре 2020 года Лаупмаа попросил у него 10 тысяч евро для своей краудфандинговой платформы Fundwise. «Мы задержали закрытие нашего раунда финансирования, теперь он наконец подходит к концу. Но потребуется еще несколько недель, чтобы деньги пришли. У нас есть несколько срочных расходов, которые нужно погасить как можно скорее, можешь ли ты временно помочь с 10 тысячами?» – написал Лаупмаа.

Кабанов согласился. Договор был составлен сроком максимально на 3 месяца, и годовая процентная ставка составляла 18%. Вернуть деньги в срок Лаупмаа не смог. В течение последующего года он отправлял сообщения с извинениями и объяснял задержку затягиванием процесса со стороны инвесторов.

Последнее из выложенных сообщений датировано октябрем 2021 года. Там Лаупмаа пишет, что у Fundwise намечается рекордная осень, подписано три инвестконтракта. «В качестве запасного варианта я выставил на аукцион несколько своих работ Вийральта. (Эдуард Вийральт, знаменитый эстонский художник-график – прим. ред.) Первая из них достанется вам», – написал он. Вчера СМИ написали, что Лаупмаа не смог вернуть жертвователям деньги, собранные через его другую организацию, среду toeta.me. Через toeta.me было пожертвовано в общей сложности около 225 000 евро. Департамент полиции и погранохраны возбудил дело о подозрении в хищении имущества в особо крупных размерах.

На фоне этой новости Кабанов и опубликовал свою переписку с Лаупмаа с рекомендацией списать долги. «Я бы опубликовал ее раньше, но не знал, что он был также нечистоплотен и с другими», – написал он. Кабанов сказал Äripäev, что не знает, почему Лаупмаа в итоге не смог вернуть ему деньги. На момент написания статьи Лаупмаа вернул ему небольшую часть денег.

Кредит предоставил и другой известный технологический предприниматель

Лаупмаа также просил деньги у другого известного в ИТ-сфере предпринимателя. «Я смог в итоге разрешить эту ситуацию, но она была похожа на ту, которая произошла с Евгением», – рассказал бизнесмен на условиях анонимности. Он предполагает, что Лаупмаа брал кредиты у нескольких человек, хотя не может сказать, у кого еще Лаупмаа мог попросить кредит.

На вопрос, почему он доверился Хенри Лаупмаа настолько, чтобы дать ему кредит, предприниматель ответил: «Я мало что о нем знаю. Просто знакомый из стартап-сообщества». «Моя рекомендация – не давать людям в долг без залога или не давать вообще», – сказал он.

Обвинения в хищении

Лаупмаа был основателем нескольких крупных инициатив, таких как Hooandja, Teeme Ära!, Community Tools и Fundwise. Он разрабатывал программное обеспечение и веб-проекты, в том числе такие известные платформы, как Arenguidee.ee и Rahvakogu.ee. Кроме того, Лаупмаа является членом Академического консультативного совета при президенте и Фонда природы Эстонии, соорганизатором TEDxTallinn, он работал преподавателем графического дизайна в EKA.

Осенью прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело против Хенри Лаупмаа, он подозревается в хищении денег, пожертвованных на поддержку Украины.

Лаупмаа собирал пожертвования через онлайн-платформу toeta.me, всего собрано было около 225 000 евро. Собранные в рамках благотворительной кампании средства были предназначены на покупку 21 устройства радиоэлектронной борьбы у эстонской компании Threod Systems. Через день после начала уголовного производства Лаупмаа перевел 100 тысяч евро Threod Systems и пообещал вернуть остальные деньги жертвователям, но пока возвратил лишь небольшую часть.