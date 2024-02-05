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dv.ee

5 февраля 2024 в 15:20









Партия Орбана вновь помешала Швеции вступить в НАТО

Виктор Орбан (слева) хочет, чтобы его шведский коллега Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем ратифицировать членство Швеции в НАТО. Фото: AFP/Scanpix

Депутаты венгерской правящей партии «Фидес» не явились на внеочередное заседание, созванное оппозицией, повестка дня которого была посвящена вступлению Швеции в НАТО.

Пресс-служба «Фидес» сообщила, что в партии готовы обсуждать заявку Швеции, если ее премьер-министр Ульф Кристерссон сначала встретится с Виктором Орбаном.

Ранее Кристерссон отклонил приглашение венгерского премьера, он предложил обсудить вопрос в Брюсселе.

Следующее заседание парламента, на котором заявка Швеции может быть удовлетворена, состоится в конце февраля. Представители оппозиционных партий Венгрии осудили поведение «Фидес».

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией весной 2022 года. Однако из-за противодействия сначала Турции, а затем Венгрии Стокгольм не может присоединиться к альянсу до сих пор.