    Датская разведка: Россия может испытать военных НАТО на прочность

    В качестве одного из сценариев разведка видит нарушение воздушного пространства российскими военными самолетами. На снимке российский самолет-разведчик Ту-142 летит вблизи норвежской границы в сопровождении истребителя F-35 ВВС Норвегии. Фото: AFP, Scanpix

    По данным Службы внешней разведки Дании, Россия, весьма вероятно, намерена использовать прямую военную силу для проверки готовности НАТО.

    Датская разведка, как и многие другие профильные оборонные ведомства по всей Европе, с момента начала войны в Украине предупреждала, что Россия представляет угрозу и для более широкой архитектуры безопасности региона. Теперь Датская служба внешней разведки прямо предупреждает: весьма вероятно, что Россия планирует провести проверку существовавшего до сих пор порядка на прочность военными средствами.
    Новая оценка основана на фиксации того, что Россия увеличивает свое военное присутствие в регионе Балтийского моря, размещая здесь новые подразделения. Датская разведка подчеркивает, что Россия не хочет воевать с НАТО и рисковать активацией статьи о коллективной обороне. Однако, по мнению службы, весьма вероятна эскалация, граничащая с прямым военным нападением.
    Ведущая датская ежедневная газета Berlingske пишет, что Датская служба внешней разведки уже в декабре прошлого года признавала, что Россия может стать угрозой для стран Балтии в течение 2-5 лет. По сравнению с этой оценкой нынешняя еще жестче.
    По данным датской разведки, существует ряд возможных сценариев: нарушение национальных границ военным самолетом или кораблем, сосредоточение большего количества сил у границы или организация учений, которые нарушили бы или ограничивали деятельность западных сил обороны в Балтийском море.

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