    Финляндия выбирает президента

    Президент Финляндии Саули Ниинистё разговаривает с персоналом во время голосования в Эспоо, Финляндия, 11 февраля 2024 года.Фото: SEPPO SAMULI, Scanpix

    Сегодня выяснится, кто станет следующим, 13-м по счету, президентом Финляндии, пишет Yle.

    На пост главы государства претендуют вышедшие во второй тур выборов кандидат от Коалиционной партии Александер Стубб и поддерживаемый «Зелеными» кандидат от объединения избирателей Пекка Хаависто.
    Избирательные участки открылись в 9.00 и закроются в 20.00. В непосредственный день выборов имеющие право голоса могут голосовать только в избирательном участке, который определен согласно с местом проживания.
    Право голоса имеет каждый совершеннолетний гражданин Финляндии.
    Эксперты прогнозируют высокую явку
    Равная поддержка обоих кандидатов и избрание нового президента, по мнению экспертов, предвещают насыщенный день выборов.
    Явка избирателей может достигнуть 75%, что близко к уровню выборов 2006 года. Тогда Тарья Халонен победила Саули Ниинистё во втором туре. В голосовании второго тура приняли участие чуть более 77% избирателей.
    На этих выборах заранее проголосовали 46,4% людей, имеющих право голоса и проживающих в Финляндии.

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