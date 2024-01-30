Эстония поднялась в индексе восприятия коррупции, Россия достигла уровня Уганды

Когда у России закончатся деньги на войну?

Россия закончила год с серьезным дефицитом бюджета, а ее накопления «на черный день» уменьшились. Значит ли это, что санкции работают и вскоре у страны закончатся деньги на ведение войны?

Россия закончила год с серьезным дефицитом бюджета, а ее накопления «на черный день» уменьшились. Значит ли это, что санкции работают и вскоре у страны закончатся деньги на ведение войны?