    Эстония поднялась в индексе восприятия коррупции, Россия достигла уровня Уганды

    В Эстонии становится меньше коррупции, следует из индекса. Фото: Andras Kralla

    Эстония улучшила свой результат в индексе восприятия коррупции.

    Вместе с Канадой Эстония занимает 12-е место с 76 баллами в опубликованном сегодня Transparency International индексе восприятия коррупции. В прошлом году Эстония набрала 74 очка, заняв 14-ое место вместе с Канадой, Исландией и Уругваем.

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