    Сенат США одобрил пакет помощи Украине

    Здание Сената США. Фото: alafarm

    Сенат США в ходе финального голосования одобрил документ о выделении более $95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет Euronews.

    Финальное голосование по законопроекту о выделении $95 помощи Украине, Израилю и Тайваню прошло в Сенате США, контролируемым демократами. «За» проголосовали 70 сенаторов, «против» – 29.
    $60 млрд из общей суммы предлагается направить на помощь Украине, свыше $14 млрд – на поддержку Израиля.
    Теперь законопроект направляется в Палату представителей. Но республиканцы, имеющие в нижней палате большинство, хотят, чтобы он включал положения, направленные на решение миграционной проблемы на южной границе США.
    Экс-президент США Дональд Трамп, который все ближе к тому, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, считает, что Сенат не должен принимать документ.
    «Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупыми», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

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