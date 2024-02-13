«Земельный налог 1200 евро!» НТД отправил владельцам недвижимости ошибочные уведомления об оплате
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
В Налогово-таможенном департаменте произошел системный сбой, из-за чего некоторые собственники жилой недвижимости получили уведомления об оплате земельного налога с неправильной суммой.
Так, в Ärileht
обратился читатель, у которого сумма налога внезапно выросла на 8000%. «Сумма к оплате сейчас составляет 1200 евро, а годом ранее – 15 евро», – возмутился проживающей в новостройке налогоплательщик.
По словам специалиста по коммуникациям Налогового-таможенного департамента Керту Лаадога, в данном случае речь, вероятно, идет о системной ошибке:
«Для некоторых владельцев квартир в Таллинне система посчитала земельный налог за землю под всем жилым домом. К счастью, проблема не является массовой, но мы о ней знаем и сейчас ищем причину ошибки, чтобы ее исправить».
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