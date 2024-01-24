На что обратить внимание инвестору при заполнении налоговой декларации

Несмотря на то, что никаких изменений, которые бы касались декларирования доходов от инвестиций, в прошлом году со стороны Налогово-таможенного департамента введено не было, ряд особенностей и условий следует освежить в памяти, чтобы заполнение декларации было правильным и не доставляло лишних хлопот инвестору. В этой статье мы собрали все самые распространенные типы сделок с разными инвестиционными активами и поясняем, что в какой графе и при каких условиях необходимо декларировать.
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