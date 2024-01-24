На что обратить внимание инвестору при заполнении налоговой декларации

В вопросе зарплат у директоров школ связаны руки. Вся система нуждается в переменах

«Когда Арно с отцом добрались до здания школы, учителей там уже не осталось» – гласил один из плакатов на демонстрации учителей перед Рийгикогу. Когда корреспондент Äripäev прибыл в гимназии Саку и Пельгулинна, там тоже почти не было учителей. Присутствовали директора школ, на которых во время забастовки легла вся тяжесть организации учебы.

«Когда Арно с отцом добрались до здания школы, учителей там уже не осталось» – гласил один из плакатов на демонстрации учителей перед Рийгикогу. Когда корреспондент Äripäev прибыл в гимназии Саку и Пельгулинна, там тоже почти не было учителей. Присутствовали директора школ, на которых во время забастовки легла вся тяжесть организации учебы.