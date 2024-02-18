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Кен Рохелаан

18 февраля 2024 в 10:20









Руководители центробанков тянут процентные ставки в разные стороны

Президент ЕЦБ Кристин Лагард настаивает на консервативной монетарной политике, однако бывший глава ЕЦБ Марио Драги, до сих пор остававшийся в тени, вдруг выступил с критикой текущих процентных ставок. Фото: Arne Dedert, dpa/Scanpix

В Совете Европейского центрального банка, который принимает решение по процентным ставкам, нарастают разногласия по вопросу о том, когда должен начаться период снижения ставок. Марио Драги, бывший глава ЕЦБ, раскритиковал нынешнюю монетарную политику.

Хотя большинство членов Совета Европейского центрального банка выступает за начало снижения процентных ставок в июне или даже позднее, некоторые специалисты по монетарной политике считают апрель лучшим вариантом. И предлагают не сбрасывать со счетов даже возможность снижения в марте.

Карстен Юниус, главный экономист банка J. Safra Sarasin Bank в Цюрихе сообщил Bloomberg, что существует растущий консенсус в отношении того, что процентные ставки следует сохранять высокими как можно дольше. Главным образом потому, что прежний подход Европейского центрального банка, основанный на краткосрочном повышении, теперь противоречит принципу принятия решений на основе поступающих текущих данных об экономике.

Хотя в октябре 2022 года инфляция в еврозоне составляла 10,6 процента, в январе этого года она упала до 2,8 процента в годовом исчислении. Ожидается, что к концу года инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому показателю в 2 процента. Однако риски остаются: рост заработной платы ускоряется, что позволяет заработной плате догонять рост цен, в то время как корпоративные прибыли сократились, а кризис судоходства в Красном море угрожает снова нарушить цепочки поставок.