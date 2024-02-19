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dv.ee

19 февраля 2024 в 10:28









Санкции ЕС в защиту прав человека назовут именем Навального

Люди возлагают цветы и свечи к мемориалу перед посольством России в Берлине. Фото: ODD ANDERSEN, Scanpix

Санкционный механизм ЕС в защиту прав человека назовут именем российского оппозиционера Алексея Навального в память о нем. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 19 февраля, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя, где проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Ужесточение санкций против РФ

По словам Борреля, после смерти Навального Евросоюз должен выразить солидарность с российскими оппонентами Кремля. «Мы должны направить российской оппозиции послание поддержки», – указал он журналистам перед началом заседания, в котором участвует вдова оппозиционера Юлия Навальная.

По словам Борреля, в связи со смертью Навального государства ЕС будут искать возможности ввести дополнительные санкции против виновных в этой трагедии и самого президента РФ Владимира Путина, который «несет наибольшую ответственность» в связи со случившимся.

Одновременно глава европейской дипломатии заявил о необходимости поддерживать Украину. «На обоих фронтах – политическом и военном – мы должны продолжать поддержку Украины и россиян, которые хотят жить свободно», – добавил он.

Смерть Навального и протесты в РФ и других странах

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. С этого дня в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. Семья и команда Навального, а также мировые политики и СМИ считают его смерть убийством и возлагают ответственность за него на российское руководство.

В РФ сотни участников акций в память Навального были задержаны за «неповиновение сотрудникам полиции», «организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка» и другие правонарушения. За рубежом многие участники митингов держали в руках плакаты с такими надписями, как «Путин – убийца», «Остановите Путина» и «Россия без диктатуры».