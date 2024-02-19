    Суд: обвиняемый в госизмене Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны

    Айво Петерсон. Архивое фото. Фото: Indrek Susi

    Сегодня обвиняемые в государственной измене Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, а также Андрей Андронов, обвиняемый в ненасильственной деятельности против республики, предстали перед судом, пишет Rus.Delfi.

    Обвинение состоит из трех частей, в каждой из которых фигурирует Петерсон; в одной – Роотси, а в другой – Андронов.
    Согласно части обвинения, касающейся только Петерсона, на фоне своей деятельности в целом Петерсон занимался созданием отряда гражданской обороны, чтобы собрать воедино лиц, не доверяющих эстонской власти, и сформировать организацию, работающую в интересах Российской Федерации.
    Согласно второй части обвинения, в 2022 году Андронов по заданию Российской Федерации и ее ведомств с целью осуществления пропагандистской деятельности связался с Айво Петерсоном, возглавлявшим движение Koos и предложил ему принять участие в организованных при его содействии поездках в РФ и оккупированные Россией территории Украины.
    Согласно обвинению, касающемуся Роотси и Петерсона, мужчины до сентября 2022 года поддерживали направленные против Эстонской Республики отношения с российскими агентами Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым с целью содействия российской пропаганде.

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