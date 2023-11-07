    Начался судебный процесс над обвиняемым в госизмене Айво Петерсоном

    Петерсона защищает адвокат Мати Сенкель, который назвал предъявленное его подзащитному обвинение утопичным и беспрецедентным в юридической практике.Фото: Facebook

    В Харьюском уездном суде во вторник начался судебный процесс над представителем движения Koos/Вместе Айво Петерсоном, сообщает Rus.ERR.

    Как писали ранее «Деловые ведомости», граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют с государственной измене, а гражданина России Андрея Андронова – в ненасильственных действиях со стороны иностранца, направленных против Эстонской Республики.
    Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года лидер движения Koos Айво Петерсон, а также бывший деятель «Ночного дозора» Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали помощь России и представителям российских организаций в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.
    По словам государственного прокурора Трийну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы Российской Федерации, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ.
    «Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей», – пояснила Олев.
    Перед зданием суда во вторник состоялся многочисленный пикет в поддержку Петерсона и справедливого судебного разбирательства.
    Петерсона в судопроизводстве защищает адвокат Мати Сенкель, который назвал предъявленное его подзащитному обвинение утопичным и беспрецедентным в юридической практике.

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