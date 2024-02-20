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dv.ee

20 февраля 2024 в 12:02









КаПо: окна в автомобиле главы МВД были разбиты по поручению российских спецслужб

В начале декабря 2023 года были разбиты стекла автомобиля министра внутренних дел, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса. Фото: Andras Kralla

Полиция безопасности (КаПо) задержала подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова, пишет rus.err.ee.

«С декабря по февраль КаПо задержала 10 человек, которые подозреваются в совершении действий по поручению российских спецслужб. Среди подозреваемых есть и те, кто нанес повреждения машинам министра и журналиста», – сообщила во вторник Государственная прокуратура.

Согласно заявлению Госпрокуратуры, данные, собранные к настоящему моменту в ходе расследования уголовного дела, свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики с участием задержанных на сегодняшний день подозреваемых.

По версии следствия, у подозреваемых, действовавших по заданию российских спецслужб, были различные роли. В числе прочего им, как уверяют эстонские правоохранители, было поручено разбить машины министра внутренних дел и журналиста Delfi, а также осквернить мемориалы.