Новости

Индрек Лепик

13 февраля 2024 в 11:11









Департамент внешней разведки: Россия стала зависима от войны

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: AP/Scanpix

Экономический рост России поддерживается только войной, говорится в свежем докладе Департамента внешней разведки (Välisluureamet).

Самая большая статья расходов российского государства – война: 10 триллионов рублей, или около 100 миллиардов евро. Хотя изначально утверждалось, что «специальная военная операция» не должна затронуть простых людей, здравоохранение и образование находятся в стагнации. Россия ожидает, что бюджетные поступления в этом году будут на четверть больше, чем до начала войны.

«Существует высокая вероятность того, что столь оптимистичные ожидания по доходам бюджета не оправдаются, и места для сокращений будут искать где-то еще, кроме военных расходов, – говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки. – Особенно тяжелая нагрузка ложится на регионы, которым приходится изыскивать деньги как на военную технику для мобилизованных, так и на поддержку семей погибших».